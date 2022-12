Umfragen zeigen: Kickl auf dem Vormarsch

FPÖ ist gut positioniert – SPÖ fehlt Leadership

Meinungsforscher Peter Hajek sieht die FPÖ „gut positioniert“. Ihr spielen der Migrationsdruck, die vom Krieg angefachte Inflation und das Abflauen der Pandemie in die Hände. „Die Impfskeptiker fühlen sich bestätigt und unnötig von der Regierung unter Druck gesetzt“, erklärt Hajek. „Bei allen diesen Themen hat Kickl gepunktet.“ Bei ÖVP und SPÖ sei dagegen das genaue Gegenteil zu beobachten. Es fehle an Leadership im Führungsteam, und es fehle die Themenführerschaft. Die ÖVP versucht gerade, mit dem Thema Migration und EU-Grenzschutz mitzumischen. In den Umfragen schlägt sich das bisher noch nicht positiv nieder.