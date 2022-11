Kickl: Grundrechtskatalog gegen „Völkerwanderung“

SPÖ Burgenland wehrt sich gegen Kritik an Doskozil

Die SPÖ Burgenland wies die Kritik an Doskozil zurück. Seit eineinhalb Jahren warne man vor einer Zuspitzung der Situation an der Grenze, werde aber vielerorts ignoriert - „auch von der FPÖ im Burgenland und im Bund“, betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Kickl sei als ehemaliger Innenminister mitverantwortlich für die Lage an der Grenze. Er sei unter Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am „Märchen der geschlossenen Balkanroute“ beteiligt gewesen, meinte Fürst.