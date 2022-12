Diese zwölf Promis ziehen ins Dschungelcamp ein

Spektakel läuft dieses Jahr einen Tag länger

Das Finale ist am 29. Jänner, ein Sonntag. Erstmals seit 2020 wird wieder in Australien gedreht. Wegen der Corona-Krise war die Show erst durch ein ähnliches Spektakel in Deutschland ersetzt, dann in Südafrika produziert worden. Zietlows Co-Moderator ist ab der nächsten Staffel Jan Köppen. Er löst Daniel Hartwich ab.