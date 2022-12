Rakete gezündet: Jugendlicher schwer verletzt

Das Hantieren mit Feuerwerkskörpern sorgte Freitagabend in Galtbrunn in der Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde im Mostviertel in Niederösterreich für einen Großbrand mit zwei zum Teil schwer verletzten Jugendlichen. Ein 16- und ein 17-jähriger Bursche hatten im Obergeschoss Raketen gezündet.