Feuerwerker räumen mit Mythen über Knallerei auf

Nun hält die Branche dagegen - mithilfe einer eigens in Auftrag gegebenen Studie, die mit landläufigen Irrtümern aufräumen soll: „Laut aktueller Berechnungen verursachen Feuerwerke nur 0,20 Prozent des Gesamtschwebestaubes in Österreich. Der verursachte Feinstaub ist zudem wasserlöslich. Außerdem verursachen Feuerwerke lediglich 0,0002 Prozent der Gesamtemission“, hält Rudolf Jost, Sprecher des Pyrotechnikhandels in der Wirtschaftskammer fest.