„Jedes Team schlagbar“ - Tigers heiß auf Serptens

Die WU Tigers, die in den vergangenen Spielen vor allem durch spannungsgeladene, knappe Ausgänge bestechen konnten - etwa 51:53 gegen die Boku Beez und 57:51 gegen die Serpents - zeigen sich in Hinblick auf den heutigen Spieltag kämpferisch und wollen diesmal von Anfang an alles klarmachen. So auch Andi Werle, ehemaliger Bundesligist bei den Vienna Timberwolves. „Es wird diesmal sicher nicht so knapp ausgehen wie das letzte Mal, der Ball liegt voll bei uns“, gibt sich der Small Forward zuversichtlich.