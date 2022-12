Sie wachsen und wachsen - WU ready für die MedUni

Das Potential der WU-Tigers-Damenbasketballmannschaft ist größer denn je, die Motivation auf den Christmas-Gameday am 17.12. in der Stadthalle nicht enden wollend. Im exklusiven krone.at-Talk offenbart die ehemalige Tigers-Spielerin und jetziges organisatorisches Mastermind Lilly Avdovic, was ihr Team ausmacht und verrät, welches Weihnachtsgeschenk sich ihre Mannschaft machen will.