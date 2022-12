Gelingt das Medizinwunder? Serpents fordern Tigers

Kommenden Samstaf wird es auch für die MedUni Serpents weihnachtlich am Basketballcourt. Der Christmas-Gameday der ACSL lädt wieder alle Hochkaräter in die Wiener Stadthalle B, wo die Serpents auf die WU Tigers treffen werden. Laura Praeceptor, Leiterin des Serpents Damenbasketballteams, verrät im krone.at-Interview, was gegen die Tigers entscheidend sein wird und was ihr größtes Ziel für diesen Spieltag ist.