„So ein Team noch nie gesehen“ - Emps brillieren

Vorbereitung on Point

Nicht nur am Spieltag können die Repräsentanten der Uni Wien durch hohes Engagement auftrumpfen. Auch bei gewöhnlichen Trainingstagen gibt das Team Vollgas, wie ihr Coach versichern kann: „Es sind immer mindestens zehn Leute, wenn nicht mehr bei den Trainings und das ist absolut nicht selbstverständlich.“ Die hohe Anwesenheitsquote ermöglicht es auch, sich optimal abzustimmen und neue taktische Herangehensweisen zu testen, wie Power Forward Gabriel Stepan versichern kann: „Das Training wird einfach effektiver, wenn so viele teilnehmen. So können wir verschiedenste Positionen ausprobieren, wodurch wir auch stets für viel Rotation sorgen können.“