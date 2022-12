Kein Weihnachtsgeschenk für Emps! Robots sind heiß

Der Christmas-Gameday der ACSL-Basketball-Liga treibt die Spieler nicht nur am 17. Dezember zu körperlichen und mentalen Höchstleistungen. Bereits im Vorfeld geben die Teams im Training alles, um am Entscheidungstag triumphieren zu können. So auch die TU-Robots, die dem amtierenden Champion, den Uni Wien Emperors, bestimmt kein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen wollen.