„Schlange wird siegen“ - Serpents in Angriffslaune

Das Weihnachtsfest hält auch in der ACSL Einzug. Am 17. Dezember findet in der Wiener Stadthalle B der zweite Basketball-Gameday ganz im Stile des besinnlichen Festes statt. Wer sich ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk machen will? Ganz klar die Med Uni Serpents, die gegen die WU Tigers ihr volles Können unter Beweis stellen wollen.