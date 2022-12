Lenzing-Sparplan wird im Stammwerk 150 Jobs kosten

Im Werk im Burgenland sind 255 Mitarbeiter seit Anfang Oktober in Kurzarbeit. Hier laufen Gespräche, diese Maßnahme über den Jahreswechsel hinaus zu verlängern. Parallel dazu brauen sich auch über das Stammwerk in Lenzing dunkle Wolken zusammen: Etwa 150 Mitarbeiter werden wohl im nächsten Jahr am Standort in der Attersee-Region verlassen müssen.