Sparpaket wird bei Lenzing AG auch Jobs kosten

„Passen unsere Kapazitäten relativ kurzfristig an“

Angespannt bleibt die Lage in Heiligenkreuz: Im Werk im Burgenland wird derzeit nur auf einer von drei Linien produziert. 255 der 340 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Ob es auch in Lenzing zu Einschränkungen kommt? „Wir passen unsere Kapazitäten relativ kurzfristig der Nachfrage an. Inwieweit andere Linien heruntergefahren werden müssen, sehen wir uns derzeit an“, heißt es.