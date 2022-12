Heiko Gigler im Kraulsprint am WM-Aufstieg vorbei

Der Kärntner Heiko Gigler ist am Freitag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Kurzbahn in Melbourne über 50 m Kraul im Vorlauf ausgeschieden. In 21,42 Sek. blieb der 26-Jährige 0,17 Sek. über seinem österreichischen Rekord sowie 0,13 Sek. hinter den Aufstiegsplätzen, er wurde damit unter 78 Aktiven 25.