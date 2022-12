ÖSV-Shootingstar: „Hätte ihnen den Vogel gezeigt!“

Ab aufs Eis

Am Mittwoch stand für Graf - der in den vergangenen Tagen gesundheitlich leicht angeschlagen war - ein Ruhetag an, ehe er am Donnerstag und heute neben Terminen mit regionalen Medien im Olympiazentrum Vorarlberg zwei leichte Trainingseinheiten absolvierte. „Am Samstag geht es nach Südtirol“, erzählt der Kästle-Pilot, der mit seinem Weltcupeinstand auch international für Furore sorgte. „Wir werden in Toblach auf einer gewässerten Piste drei Tage Riesentorlauf und Gleitkurven trainieren.“