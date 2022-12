Beez selbstsicher: „Spiel wird für sich sprechen“

Neuzugänge am Zug

Die Beez wollen auch ihre motivierten Neuzugänge von Anfang an am Spielfeld sehen. Sie sind bei jedem Training voll dabei und sammeln an den Gamedays fleißig Spielminuten. Anfangs nicht so üppig, doch je mehr sie sich im Match beweisen dürfen, desto besser werden sie im Spiel. Wenn es darauf ankommt, zeigen die Neuen im Bienenstock, was sie können. Die nächste Chance sich zu beweisen, wird der Christmas-Gameday in der Wiener Stadthalle sein.