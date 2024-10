„Ich vergleiche die ACSL mit der Champions League“

„Unsere Superpower ist das Zugehörigkeitsgefühl“

Dass es bei der ACSL nicht nur um den Sport geht, stellte Gründer und Geschäftsführer Lawrence Gimeno im Gespräch mit krone.at klar. „Ich vergleiche die ACSL in Europa mit der Champions League“, glaubt der WU-Absolvent an das Potenzial, Studenten europaweit für die College-Liga begeistern zu können. Der entscheidende Faktor? „Unsere Superpower ist das Zugehörigkeitsgefühl. Die meisten Leute, die hier sind, haben noch nie Football live gesehen, aber spüren den Spirit“, so Gimeno.