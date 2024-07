ACSL? „Bessere Stimmung als in der Bundesliga!“

Krönender Saisonabschluss

Mit dem Summer Bowl geht eine spannende, packende aber auch intensive ACSL-Season 2023/24 zu Ende. Ein Highlight für ACSL-Geschäftsführer Colin Fuchs-Robetin, waren unter anderem die JKU Astros aus Linz, die in ihrer ersten Saison gleich ein Spiel gewinnen konnten. „Das darf man echt nicht unterschätzen.“ Die Saison war auch von Verletzungen geprägt, wie TU-Defensive-Back Philipp Vorderleitner anmerkte. „Es ist halt doch ein Kontaktsport. Es war sehr intensiv, aber es ist auch einfach sehr geil, wenn man vor so einer Kulisse spielt und so viele Leute da sind, die einen anfeuern. Das gibt schon was, das ist schon cool.“