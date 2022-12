Linzer Astros wollen Festung Stadthalle einnehmen

Der Christmas-Gameday steht an und die Linzer JKU Astros sind guter Dinge, das Blatt endlich zu ihren Gunsten wenden zu können. Bisher lief ihre erste Saison in der ACSL (Austrian College Sports League) nicht gerade nach Vorstellung, dennoch gibt sich die junge Truppe zuversichtlich. Gegen die Boku Beez will das dynamische Team seine Fähigkeiten beim nächsten Spieltag am Samstag in der Wiener Stadthalle B mit einem Sieg unter Beweis stellen.