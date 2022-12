Massenansturm auf Billa Plus Filiale in Baden

Die Youtube-Sternchen und ehemaligen Sportler SidneyEweka, EliasN97 und Niklas Wilson aus Deutschland riefen auf ihren sozialen Netzwerken zu dem Event in Baden auf. Dass der Ansturm so groß ist, sah keiner kommen. Rund tausend Leute versammelten sich gegen 14.00 Uhr am Donnerstag auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Für gerade Einkaufende nicht gerade angenehm. Auch vom Bahnhof strömten die Massen Richtung Mühlgasse.