Im Streit Küchenmesser durch die Türe gerammt

Widersprüchliche Aussagen des Opfers

So weit, so schrecklich. Aber: Stach der Mann im Zuge einer Drohung auf die Türe ein? Wie Manfred Arbacher und Rudolf Mayer, die Anwälte des Angeklagten, anführten und sich dabei auf eine am Tatort protokollierte Aussage des Opfers stützten. Oder wollte der Türke mit dem Messer seine Frau töten, und sie konnte gerade noch ausweichen? Zumindest behauptete dies die 43-Jährige unter Eid im Wiener Landesgericht.