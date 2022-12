Möglichkeit für Fernrezepte wird erweitert

Die Möglichkeit des Fernrezepts wurde ebenfalls in der Corona-Pandemie geschaffen und zuletzt nicht mehr verlängert. Wie lange sie nun gilt, geht aus einer ersten Meldung nicht hervor. Zu beachten ist jedenfalls, dass die Patientin beziehungsweise der Patient nicht aus ELGA ausgetreten sein darf, um das Fernrezept in Anspruch nehmen zu können. Die Ärztin oder der Arzt gibt das Rezept nämlich in der elektronischen Gesundheitsakte ein. Betroffene können den Weg in die Praxis dennoch umgehen, indem sie beispielsweise anrufen und um das Zusenden des Rezepts an ihre eigene Adresse bitten.