„Völliges Chaos“ droht: E-Rezept vor Verschiebung

Lange Staus in Apotheken befürchtet

An sich wäre das nicht so ein großes Problem, doch es gibt Lücken. Laut Mursch-Edlmayr fehlen 5000 Kartenlesegeräte und die können vom Anbieter nicht vor September oder Oktober geliefert werden. Einige 100 Apotheken hätten überhaupt nur ein Lesegerät. Warteschlangen der Kunden seien absehbar. Die Präsidentin meint, dass am Rücken der Patienten „ein völliges Chaos“ ausbrechen würde. Zwar gibt es theoretisch Alternativen, auf die seitens der Sozialversicherung verwiesen wird, wie eine eigene App, doch seien diese in der Bevölkerung so gut wie nicht bekannt.