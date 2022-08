Fernrezept wird nur noch auf Verlangen ausgestellt

„Es ist immer wieder von Digitalisierung die Rede, aber genau das Gegenteil passiert!“ Mit diesen Worten meldete sich ein Leser der „Tiroler Krone“ (Name bekannt) in der Redaktion. Der Grund für seine Aufregung: „Bis 31. Juli war es möglich, dass ein Arzt ein Rezept an die Apotheke schickt, sodass man sich den Weg in die Praxis spart.“ Nun sei dies nicht mehr möglich und man müsse wieder einen zusätzlichen Weg auf sich nehmen, um an Arzneimittel zu kommen.