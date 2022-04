Wie wird sich das neue Test-System auswirken?

Nach dem Chaos rund um die neue Test-Strategie ist die Verordnung am Freitag in Kraft getreten. Es gibt jetzt - mit einigen Schlupflöchern - nur noch fünf kostenlose PCR-Tests pro Monat für jeden. Doch wie wird sich das eigentlich auf das Infektionsgeschehen im Land auswirken? Komplexitätsforscher Peter Klimek hält die Reduktion der Tests in der jetzigen Phase für „epidemiologisch vertretbar“. Im Gespräch mit der „Krone“ sagt er: „Je weniger man testet, umso später findet man Infektionen. Weil die Welle derzeit aber sehr abflacht, wird das keine großen Auswirkungen haben.“