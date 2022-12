Pflege-Bonus ++ Heiz- und Wohnkostenzuschuss

Besonders die Obfrau des ÖVP-Seniorenbundes, Ingrid Korosec, machte sich für einen Bonus für Pflegende Angehörige stark, um die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen durch Angehörige zu unterstützen. Bei der Sitzung des Nationalrats wurde nun der Beschluss des Pflegebonus im Hohen Haus gefasst und damit ein nächster Schritt im Rahmen der Pflegereform der Koalition von ÖVP und Grünen. Bis dato erhielten pflegende Angehörige keine Unterstützung für ihre Arbeit an pflegebedürftigen Angehörigen. Das soll sich nun ändern. Sie sollen im Rahmen der Pflegereform künftig 1.500 Euro im Jahr bekommen. Allerdings erst ab 2024, denn der Bonus tritt erst Mitte 2023 in Kraft. Im kommenden Jahr erhalten pflegende Angehörige also nur die Hälfte - das sagen Kritiker. Aber nicht nur das. Viele Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, sollen weiter leer ausgehen. Peter Kostelka, Präsident des SPÖ-nahen Pensionistenverbandes kritisierte heute im Ö1-Morgenjournal, dass die Voraussetzungen für den Pflegebonus zu hoch angesetzt seien. Viele würden damit ausgeschlossen werden.