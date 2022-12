Im Mekka des Darts fliegen wieder die Pfeile

580.000 Euro Preisgeld

Das Objekt der Begierde wiegt 25 Kilogramm - die „Sid Waddell Trophy“. Und auch das Konto des Siegers am 3. Jänner wird ordentlich aufgestockt: 580.000 Euro Preisgeld gibt’s für den Gewinner und damit mehr als für den Sieg bei der Tour de France. Insgesamt schüttet der Weltverband 2,9 Millionen Euro aus. So ist auch ein Aus in der ersten Runde noch 8700 Euro wert.