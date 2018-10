Van der Bellen will Visa-Freiheit für Kosovaren

Österreich will Westbalkan näher an die EU heranführen

Sechs Länder des Westbalkan - Kosovo, Montenegro, Bosnien, Serbien, Albanien und Mazedonien - wollen möglichst bald der Europäischen Union beitreten. „Dadurch wird der Balkan mehr Frieden bekommen“, meinte Präsident Meta vor dem Hintergrund einer langen, konfliktreichen Geschichte in der Region. Österreich unterstützt die Bestrebungen und hat schon vor der Übernahme des Ratsvorsitzes mit 1. Juli 2018 erklärt, die europäische Integration des Westbalkan forcieren zu wollen.