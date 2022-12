MeToo-Starterin Alyssa Milano wird 50

Der Tweet, mit dem Alyssa Milano die Welt veränderte, bestand aus nur 17 Worten: „Wenn Sie sexuell belästigt oder angegriffen worden sind, schreiben Sie ,me too‘ als Antwort auf diesen Tweet“. Die gleichnamige Bewegung gegen Alltagssexismus und Missbrauch nahm an Fahrt auf. Mehr als fünf Jahre ist dies nun her - und die weltweite Welle wird immer mit Milano in Verbindung gebracht werden. Am Montag (19. Dezember) wird die Schauspielerin 50 Jahre alt.