Alyssa Milano zeigt ihren Kindern „Charmed“ nicht

Alyssa Milano hat ihren Kindern aus „vielen Gründen“ noch nichts von ihrer bekanntesten Fernsehserie „Charmed - Zauberhafte Hexen“ gezeigt. „Ich küsse viele Typen in ,Charmed‘. So viele Typen, die nicht ihr Vater sind“, sagte die Schauspielerin, die eine siebenjährige Tochter und einen zehnjährigen Sohn hat, in einem TikTok-Video. Die 49-Jährige spielte in der Serie, die von 1998 bis 2006 entstand, die Hexe Phoebe Halliwell.