Korruption: EU-Parlament kämpft um sein Ansehen

Der Schock sitzt tief. Die Korruptionsaffäre rund um Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, und Hunderttausende Euro aus Katar erschüttert die Europäische Union bis ins Mark. Die belgische Polizei durchsuchte am Montag Räumlichkeiten des Abgeordnetenhauses in Brüssel, dabei seien Daten von Computern von zehn Mitarbeitern beschlagnahmt worden. Am Sonntag sollen auch in Italien Razzien stattgefunden haben. Insgesamt hat es, so die Staatsanwaltschaft, seit Beginn der Ermittlungen 20 Durchsuchungen gegeben.