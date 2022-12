Das „Wunder Weihnachten“ mit viel Handarbeit

Was wäre der Advent ohne Kripperl? In Geboltskirchen ist gleich der ganze Ort im Krippen-Fieber, denn hier befinden sich die Landeskrippenbauschule sowie ein einzigartiger Rundweg mit 22 Darstellungen und Varianten rund um das Wunder der Weihnacht. Alle Krippen wurden in Handarbeit und mit viel Herzblut hier vor Ort gebaut.