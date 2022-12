Vulkanausbruch in Guatemala legt Flughafen lahm

In Guatemala ist am Wochenende erneut der gefährliche Volcán de Fuego (spanisch für Feuervulkan) ausgebrochen - krone.at berichtete. Auf Dörfer im Umkreis von 45 Kilometern um den Vulkan fiel Asche, der wichtigste Flughafen des Landes in Guatemala-Stadt stellte aus Sicherheitsgründen den Betrieb ein. Nahe der Start- und Landebahn sei Asche niedergegangen, teilte die nationale Luftfahrtbehörde mit.