Vulkan Fuego in Guatemala erneut ausgebrochen

Ausbruch auch in Chile

Auch der Vulkan Lascar in Chile verzeichnete am Samstag zunehmende Aktivität. Laut dem Geologischen Dienst löste der etwa 1100 Kilometer nördlich von Santiago in den Anden gelegene Vulkan am Mittag leichte Erdstöße aus und spuckte eine 6000 Meter hohe Gas- und Aschewolke aus.