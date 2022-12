Land Tirol investiert 23 Mio. € in Wasser-Projekte

„Nicht nur Investition in Lebensqualität“

Aufgedröselt auf die insgesamt drei Schwerpunkte sehen die Gesamtinvestitionen wie folgt aus: In die Trink- und Abwasserwirtschaft fließen 13,4 Millionen Euro, in die Ökologisierung 1,1 Millionen und in den Hochwasserschutz 8,3 Millionen Euro. „Investitionen in die Wasser-Infrastruktur sind nicht nur Investitionen in die Lebensqualität, sie dienen auch dem Umwelt- und Naturschutz“, sagt VP-Bundesminister Norbert Totschnig.