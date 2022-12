Sepp Straka bei Shootout in Florida zurückgefallen

Bei dem zur PGA-Tour gehörenden, dreitägigen Turnier treten zwölf Zweierteams in den Formaten Scramble, Alternate Shot und Fourballs gegeneinander an. Straka nimmt das erste Mal an dem Event teil, sein Partner Harman weiß hingegen, wie man das Shootout gewinnt. Vor vier Jahren kassierte er hier den satten Sieger-Scheck.