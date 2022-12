Markus hat die Namen seiner drei Söhne vergessen

Es geschah heuer am 17. Juni: Der 45-jährige Markus war bei einer Probe des Musikvereins seines Heimatorts im Bezirk Rohrbach. Dort klagte der Flügelhorn-Bläser über starke Kopfschmerzen, die so unerträglich wurden, dass er vorzeitig heimfuhr und sich ins Bett legte. Ehefrau Claudia erklärte er noch, plötzlich auch nichts mehr sehen zu können. „Dann hat er nur noch wirr geredet“, so die 38-Jährige, die via Notruf sofort Alarm schlug.