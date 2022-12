Eva Kaili: Griechin im Zentrum von Korruptionsnetz

Vor dem am Freitag ans Licht gekommenen Korruptionsskandal war die griechische EU-Politikerin Eva Kaili nur in ihrer Heimat und in der Brüsseler Szene bekannt. Nun ist die Vizepräsidentin des Europaparlaments das „Gesicht“ eines mutmaßlichen Korruptionsnetzwerks, seit sie mit vier anderen Verdächtigen wegen „bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche“ verhaftet wurde. Zuvor wurde sie von renommierten Medien als „Die Weitsichtige“ bezeichnet und sogar auf die Liste der EU-Abgeordneten mit dem größten Einfluss gesetzt.