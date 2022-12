Golf: Straka bei Shootout-Debüt vorerst Vierter

Golfprofi Sepp Straka hat beim mit 3,8 Millionen Dollar dotierten QBE Shootout in Naples (Florida) am Freitag ein gutes Debüt abgeliefert. Zum Auftakt erzielte der 29-jährige Österreicher an der Seite des US-Amerikaners Brian Harman im Scambling-Bewerb eine 60er-Runde (12 unter Par). Das Duo liegt damit auf dem geteilten vierten Rang, vier Schläge hinter Charley Hoffman und Ryan Palmer (beide USA).