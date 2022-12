Tischtennis-Frauen gelingt Revanche gegen Serbien

Österreichs Tischtennis-Frauen ist am Freitag in der Qualifikation für die Mannschafts-EM 2023 in Malmö die Revanche gegen Serbien geglückt. Nach der 2:3-Niederlage am Vortag siegte die ÖTTV-Equipe in Linz mit 3:0 und hat nun im direkten Duell die Oberhand im Kampf um das EM-Ticket. Amelie Solja feierte zum Auftakt einen 3:0-Erfolg gegen Sabina Surjan. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Europameisterin Sofia Polcanova gegen Izabela Lupulesku sowie Liu Jia gegen Tijana Jokic.