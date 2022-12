Rechnungshof zerpflückt Salzburger Flächen-Deals

Am Pass Thurn in Mittersill laufen die Bauarbeiten für die umstrittene Luxus-Anlage „Six Senses“. Neben einem Hotel entstehen dort auch vier Appartementhäusern mit 45 Appartements und 15 Chalets zur Nutzung als Zweitwohnsitze. Das Grundstück – direkt neben dem geschützten Wasenmoos – kaufte die Betreibergesellschaft im Jahr 2015 von den Bundesforsten. Zu einem Spottpreis, wie der Rechnungshof aufzeigt: Die 43.502 Quadratmeter Fläche wurden um 2,45 Millionen Euro verkauft, also um 56,36 Euro pro Quadratmeter. Dem Deal sei laut Rechnungshof - entgegen den internen Vorschriften – „weder eine öffentliche Ausbietung des Verkaufs noch ein Gutachten“ zugrunde gelegen.