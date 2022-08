Pass Thurn: Einheimische fordern endlich Baustopp

Der Antrag dazu kam von einem heimischen Immobilien-Unternehmer. Er besitzt mehrere Gebäude und Flächen am Pass Thurn. „Tausende Kubikmeter Wasser sollten in ein kleines Gerinne eingeleitet werden“, sagt ein Anrainer. Sein Vorwurf: Die Verbauungen in hohen Lagen samt Chalets und Ferienhäusern würden die Vermurungen und Überschwemmungen im Tal noch verstärken. „Unfassbar, dass man über so etwas überhaupt abstimmen will“, ist er erbost. Seinen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen.