Luxusprojekt am Pass Thurn wirft Fragen auf

Bei dem Luxus-Chaletdorf am Pass Thurn in Mittersill sind noch viele Fragen offen: Warum wird seit Wochen gebaut, obwohl Bewilligungen fehlen? Warum wurde der Grund von den Bundesforsten so billig verkauft? Wie riskant sind die Arbeiten direkt neben der Transalpinen Ölleitung? Die SPÖ fordert heute Antworten.