Ehemann mit Schläger getötet: Ex-Boxerin in Haft

Eine ehemalige Boxweltmeisterin aus Brasilien ist in der Schweiz wegen Mordes an ihrem Ehemann zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Das Regionalgericht in Thun sah es am Freitag als erwiesen an, dass die heute 36-Jährige ihren fast 30 Jahre älteren Ehemann im Oktober 2020 mit einem Baseballschläger umgebracht hat.