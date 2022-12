Joseph-Joachim-Platz 7: Wo das Brot zuhause ist!

Das altehrwürdige Haus am Joseph-Joachim-Platz Nummer 7 in Kittsee ist so etwas wie die Keimzelle des Familienunternehmens. In den 1850er-Jahren begann ein gewisser Johann Michael Hüttlinger als Bäckermeister in Kittsee zu arbeiten – zuerst als Leibeigener der Esterházys, später als selbstständiger Bäcker in diesen Gemäuern am Joseph-Joachim Platz. Seine Enkelinnen heirateten etwas später zwei Ströck-Brüder, die ebenfalls Bäcker wurden – die Ströck-Dynastie war geboren.