Christkindlmärkte rüsten sich gegen Terrorgefahr

Eine dicke Wolkendecke liegt seit Tagen über Wien, eisiger Wind zieht über den Rathausplatz - und doch strömen schon am späten Vormittag Massen an internationalen und auch heimischen Touristen am verlängerten Wochenende auf den Christkindlmarkt am Rathausplatz. Das sei kein Wunder, wie auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bestätigt, als er von seinem kurzen Spaziergang in der Herrengasse vor dem Rathaus eintrifft. „Die Christkindlmärkte sind so gut besucht wie schon lange nicht“, viele Familien würden nach der pandemiebedingten Auszeit ihre freien Tage auf diesen Märkten genießen.