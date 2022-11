Großer Bettleransturm auf die Adventmärkte

Problematisch ist die Situation in vielen österreichischen Städten. Jüngst wurden etwa in Linz im Zuge eines nächtlichen Planquadrats gleich zwei illegale Bettler-Lager ausgeforscht. Zwischen Müllbergen lebten u.a. in einem Abbruchhaus gleich mehrere Bettler, auch auf Kleinkinder trafen die Ermittler in den Räumlichkeiten. Auch in einem zweiten Firmengebäude wurden die Einsatzkräfte fündig und stießen in einem Firmengebäude auf mehrere Osteuropäer. Sie hausten dort ebenfalls unter widrigsten Bedingungen.