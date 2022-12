Reichsbürger auch in Österreich „starke Szene“

In Deutschland ist am Mittwoch ein Schlag gegen sogenannte Reichsbürger gelungen - diese lehnen die legitimierte Staatsgewalt ab und begründen das mit Verschwörungsmythen. Im Zuge der Großrazzia gab es auch in Österreich Festnahmen. Im Bereich staatsfeindlicher Verbindungen gebe es hierzulande eine „starke Szene“, wie Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Mittwoch betont. Er warnte auch vor islamistischen Gefährdern, die „zu einem Anschlag“ bereit seien.