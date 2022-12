Tipp ließ illegalen Katzenbaby-Handel auffliegen

Fünf Katzenbabys, die illegal nach Österreich transportiert worden waren, sind am Donnerstag in Wien-Favoriten beschlagnahmt worden. Die zu früh von der Mutter getrennten Kätzchen werden die nächsten Monate isoliert in einer Quarantänestation des Bundes verbringen, bis sie alle nötigen Impfungen und Blutuntersuchungen hinter sich haben. Die Händler und Transporteure werden angezeigt. Ein Hinweis hatte die Ermittler auf die Spur gebracht.