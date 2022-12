Jennifer Lawrence plagen als Mama Schuldgefühle

Sie mache sich rund um die Uhr Gedanken, ob sie ihrem Kleinen auch gerecht werde, so die Schauspielerin weiter. „Ich spiele mit ihm und frage mich: Was will er von mir? Sollen wir nach draußen gehen? Wir sind draußen. Was, wenn ihm kalt ist? Was, wenn er krank wird? Sollen wir reingehen? Ist das genug? War das genug Entwicklung für dein Gehirn?“